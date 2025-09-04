Из жизни
13:48, 4 сентября 2025
Из жизни

Принцесса окончила школу и решила ничего не делать

Нидерландская принцесса Ариана решила путешествовать весь следующий год
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Nieboer / Globallookpress.com

Принцесса Ариана Нидерландская решила ничего не делать после окончания школы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ариане 18 лет, до недавнего времени она училась в Адриатическом колледже объединенного мира — школе-пансионе, расположенной в Италии. Окончив обучение, она решила отдохнуть и пока больше ничего не делать.

Весь следующий год принцесса Ариана будет путешествовать. Ожидается, что после этого она продолжит образование.

В прошлом так же поступила старшая сестра Арианы — принцесса Катарина-Амалия, которую третий год преследуют неприятности. В 2022 году ее планировала похитить марокканская преступная группировка, поэтому принцессе пришлось скрываться в Испании. Затем в сети появилось фальшивое порно с ее участием, сгенерированное нейросетью. Чтобы избавиться от него, понадобилась помощь ФБР.

В 2012 году сообщалось, что мать Катарины-Амалии, принцесса Нидерландов Максима, приняла участие в двухкилометровом заплыве по каналам Амстердама.

