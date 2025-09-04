Принцесса окончила школу и решила ничего не делать

Нидерландская принцесса Ариана решила путешествовать весь следующий год

Принцесса Ариана Нидерландская решила ничего не делать после окончания школы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ариане 18 лет, до недавнего времени она училась в Адриатическом колледже объединенного мира — школе-пансионе, расположенной в Италии. Окончив обучение, она решила отдохнуть и пока больше ничего не делать.

Весь следующий год принцесса Ариана будет путешествовать. Ожидается, что после этого она продолжит образование.

В прошлом так же поступила старшая сестра Арианы — принцесса Катарина-Амалия, которую третий год преследуют неприятности. В 2022 году ее планировала похитить марокканская преступная группировка, поэтому принцессе пришлось скрываться в Испании. Затем в сети появилось фальшивое порно с ее участием, сгенерированное нейросетью. Чтобы избавиться от него, понадобилась помощь ФБР.

В 2012 году сообщалось, что мать Катарины-Амалии, принцесса Нидерландов Максима, приняла участие в двухкилометровом заплыве по каналам Амстердама.