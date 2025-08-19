Спецслужбы ликвидировали порно с принцессой

ФБР ликвидировал сайты с дипфейками наследницы нидерландского престола

Злоумышленники изготовили фальшивое порно с участием наследницы нидерландского престола, 21-летней принцессы Катарины-Амалии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В порновидео, изготовленном при помощи технологии дипфейк, лицо актрисы было заменено лицом Катарины-Амалии. Полученные кадры распространялись в интернете.

Чтобы ликвидировать сайты, на которых были опубликованы эти видео, власти Нидерландов обратились за помощью к ФБР — американскому Федеральному бюро расследований. Среди площадок, заблокированных с помощью этой спецслужбы, оказался MrDeepFakes, где публиковались ролики с участием принцессы и еще 70 женщин из Нидерландов.

В Нидерландах создание дипфейк-порно считается уголовным преступлением и карается лишением свободы на срок до года.

Ранее Катарина-Амалия рассказала о бегстве в Испанию от мафии в 2022 году. В то время марокканская преступная группировка планировала ее похищение, поэтому принцессе пришлось скрываться в другой стране.