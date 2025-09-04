Россия
Птица проткнула глаза ехавшему на велосипеде российскому подростку

В Ижевске подросток на велосипеде едва не ослеп после столкновения с птицей
Анастасия Шейкина
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Ижевске подросток во время езды на велосипеде столкнулся с птицей, которая проткнула ему глаза и едва не лишила зрения. Об этом сообщил Минздрав Удмуртии в Telegram-канале.

«Он ехал за рулем велосипеда без средств защиты и на большой скорости столкнулся с птицей. Подросток получил контузию глаза и обширное кровоизлияние в переднюю камеру», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что 16-летний подросток обратился к врачам с жалобами на ухудшение зрения и туман перед глазами. Пациенту оказали экстренную помощь и прооперировали. Подросток уже чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Ранее жительница Москвы погуляла по лесу и попала в больницу с торчащей из глаза веткой. Глазное яблоко у горожанки осталось целым — ветка повредила только мягкие ткани.

