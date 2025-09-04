Путин не исключил военного решения конфликта на Украине

Путин: Россия прибегнет к оружию, если конфликт с Украиной не решится мирно

В случае, если конфликт на Украине не удастся решить мирно, России придется использовать оружие. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем», — подчеркнул политик.

Он добавил, что Москва также видит и ценит усилия действующей администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации. По его словам, в этот раз Вашингтон не ограничивается лишь призывами к миру, а вносит ощутимый вклад в поиск решения по конфликту.

Ранее Трамп отверг обвинение в том, что он не принимает мер по воздействию на Россию. Он заметил, что в данный момент российский лидер знает о его позиции по Украине.