Россия
09:59, 4 сентября 2025Россия

Путин прокатился на «Урагане»

Путин начал работу на ВЭФ во Владивостоке с поездки на катере «Ураган»
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Кремль. Новости»

Президент России Владимир Путин начал работу на X Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке с поездки на катере «Ураган». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В Кремле пояснили, что рабочая программа главы государства на ВЭФ скоро начнется, а пока он прокатился на катере до дальневосточного филиала национального центра «Россия».

Путин прилетел во Владивосток 3 сентября. Президент планирует участвовать в пленарном заседании ВЭФ, которое состоится 5 сентября.

ВЭФ-2025 проходит на острове Русский во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Участие подтвердили свыше 70 стран, самыми представительными станут делегации Вьетнама, Индии, Китая, Лаоса, Малайзии и Таиланда.

Ранее стало известно, что премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ.

До этого Путин заявил, что отношения с Монголией являются одним из приоритетных направлений для России.

