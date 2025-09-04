Путин рассказал о запасах угля в России почти на тысячу лет

Президент РФ Владимир Путин на презентации результатов развития регионов Дальнего Востока, проходящей в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), потребовал более эффективно использовать уголь в энергетике. Его высказывания приводит ТАСС.

«Есть достаточно большое количество угля различного класса, которого чуть ли не на тысячу лет хватит, на 900 лет хватит всех запасов угля, который, безусловно, можно гораздо эффективнее использовать, с большей отдачей и при соблюдении всех экологических требований», — цитирует агентство главу государства.

Путин прибыл во Владивосток в ночь на 4 сентября по московскому времени и пробудет там два дня. В пятницу на ВЭФ состоится пленарное заседание.

Отметив, что «в целом ситуация с энергетикой решается», президент перечислил и ряд проблем. «У нас намечается дефицит газа, у нас нет соединений между различными компонентами энергетической инфраструктуры», — в частности, рассказал он.

Как писал по итогам первого полугодия «Коммерсантъ», экспорт энергетического угля из России вырос на 19 процентов, до более чем 69 миллионов тонн, но даже с учетом небольшого роста мировых цен в последнее время получать прибыль от поставок компании без собственных логистических мощностей могут только на Дальнем Востоке.