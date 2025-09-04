Пытавшийся отравить работников ОПК России отправлен в психбольницу

В Ярославле суд отправил в психбольницу готовившегося отравить работников ОПК

В Ярославле суд решил поместить в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях, мужчину, который готовился отравить работников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с помощью опасных химических веществ. Об этом сообщает РИА Новости.

В июле суд продлил россиянину арест до 7 сентября, но позже решение поменялось. Так обвиняемый будет переведен из СИЗО в психиатрическую больницу.

О предотвращении теракта на предприятии ОПК в Ярославской области стало известно 14 января. По подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний житель Гаврилов-Яма. Представитель Украины под ником Великий Воин Корпуса нашел его в мессенджере Telegram и предложил совершить теракт. Для преступления мужчина должен был использовать яд.