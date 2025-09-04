Раскрыты положительные и отрицательные аспекты ограничения на вывоз золота

Экономист Кульбака: Запрет на вывоз золота криминализирует бизнес

Эксперты раскрыли положительные и отрицательные аспекты ограничения на вывоз золота, за что Центральный банк (ЦБ) России накануне выступил против. Своим мнением они поделились в беседе с «Царьградом».

Так, говоря о негативных моментах, кандидат экономических наук Николай Кульбака указал, что такая мера криминализирует эту сферу бизнеса. Также он назвал золото не слишком ценным активом, ради которого «надо закрывать границу».

На эту тему также порассуждал директор Центра исследований и социальной экономики Алексей Зубец. Он, в свою очередь, отмечает, что не понимает, почему за границу должен быть свободный вывоз золота, сравнив это с валютой, вывоз которой ограничен. Экономист указал, что золото — та же самая валюта.

«Бесконтрольный вывоз золота — это безусловное зло. И с этим надо что-то делать и бороться», — считает он.

Эксперт в области экономики отметил, что создать независимую финансовую систему в РФ на обычном рубле невозможно, но, если использовать золотой рубль, — шанс есть. Он аргументировал это тем, что в России достаточно золота и его месторождений, что позволит самостоятельно формировать платежную базу. Это станет независимой системой золотого рубля, которую признают во всем мире, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в ЦБ России, в отличие от Росфинмониторинга и Минфина, полагают, что соответствующие ограничения могут негативно повлиять на трансграничные расчеты. В связи с этим регулятор выступил против ограничений на вывоз золота физическими лицами.

