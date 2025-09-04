Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:00, 4 сентября 2025Экономика

Россиян научили не попадать под блокировку карты

Центробанк рассказал, как случайно не попасть под блокировку карты
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Избегание пиратских сайтов и переводов незнакомцам поможет не попасть под блокировку карты. Не попадать под ограничения россиян научили в Центробанке (ЦБ) РФ, сообщает РИА Новости.

Чтобы обезопаситься. нужно не совершать переводы незнакомцам, возвращать им полученные средства самостоятельно. Нужно обратиться в свой банк, чтобы он совершил эту операцию. А при оплате товара или услуги, отправке подарка коллеге или родственникам стоит указывать назначение платежа, чтобы не вызывать подозрений.

Наконец, предупредили в ЦБ, лучше не пользоваться пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса.

Если у вас изменились персональные данные - фамилия, телефон, адрес - сообщайте об этом в банк своевременно, добавили в ЦБ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дальнобойные ракеты для Зеленского и разногласия по отправке войск на Украину. Как прошла встреча «коалиции желающих» в Париже?

    У россиянки забрали дочь-школьницу из-за запрета иметь друзей

    Российские школьники подрались из-за места за партой

    Бизнесмена разрубило винтом собственной роскошной яхты на глазах у сына

    Гинеколог назвала неочевидную причину распространения венерических заболеваний

    Макгрегор призвал поддержать его кандидатуру на президентских выборах

    Россиян научили не попадать под блокировку карты

    Речь британского премьера захотели сопроводить звуками секса

    Назван доступный усилитель противораковых препаратов

    Азербайджан заподозрили в передаче Украине МиГ-29

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости