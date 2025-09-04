Россиян научили не попадать под блокировку карты

Центробанк рассказал, как случайно не попасть под блокировку карты

Избегание пиратских сайтов и переводов незнакомцам поможет не попасть под блокировку карты. Не попадать под ограничения россиян научили в Центробанке (ЦБ) РФ, сообщает РИА Новости.

Чтобы обезопаситься. нужно не совершать переводы незнакомцам, возвращать им полученные средства самостоятельно. Нужно обратиться в свой банк, чтобы он совершил эту операцию. А при оплате товара или услуги, отправке подарка коллеге или родственникам стоит указывать назначение платежа, чтобы не вызывать подозрений.

Наконец, предупредили в ЦБ, лучше не пользоваться пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса.

Если у вас изменились персональные данные - фамилия, телефон, адрес - сообщайте об этом в банк своевременно, добавили в ЦБ.