18:31, 4 сентября 2025

Россиянам назвали простой способ укрепить иммунитет осенью

Терапевт Якимова: Сезонные овощи помогают укрепить иммунитет осенью
Фото: Unsplash

Врач-терапевт Анастасия Якимова призвала осенью есть больше овощей. Простой способ укрепить иммунитет перед зимой она назвала в беседе с РИА Новости.

Якимова подчеркнула, что в сентябре в магазинах появляются овощи, созревшие естественным путем. По ее словам, такие плоды являются рекордсменами по содержанию витаминов и полезных веществ. «Добавление этих продуктов в рацион помогает укрепить иммунитет перед осенне-зимним периодом и снизить риск дефицита витаминов», — заявила врач.

Терапевт посоветовала включить в осеннее меню такие сезонные овощи, как капусту, богатую витамином С, морковь, в которой много бета-каротина, а также свеклу, содержащую большое количество природных антиоксидантов и железа.

Еще одним отличным источником витамина С Якимова назвала сладкий перец. Кроме того, она порекомендовала добавить в рацион кабачки и тыкву, так как эти овощи помогают наладить пищеварение.

Ранее терапевт, диетолог Галина Волкова призвала россиян есть сезонные ягоды, так как они помогают укрепить здоровье сосудов. По ее словам, таким свойством обладает ежевика.

