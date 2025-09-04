Российские школьники подрались из-за места за партой

МВД: В Ростове-на-Дону школьники подрались из-за места за партой

В Ростове-на-Дону школьники устроили драку из-за места за партой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По предварительным данным, инцидент произошел в одной из городских школ. Конфликт начался с того, что ученица села на место одноклассника. Другие дети заступились за нее, что привело к потасовке нескольких подростков.

Конфликт попытались урегулировать педагоги, также была вызвана полиция.

Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут выясняться все обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет принято решение в соответствии с законодательством.

