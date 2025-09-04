Экономика
15:03, 4 сентября 2025

Российский экспорт шампиньонов взлетел

Российский экспорт шампиньонов вырос в 2025 году на 60 %
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

За семь месяцев 2025 года экспорт шампиньонов из РФ вырос к уровням 2024-го на 60 процентов в стоимостном выражении и на 10 процентов в натуральном. Об этом сообщили в федеральном центре «Агроэкспорт».

Взлет показателя произошел, несмотря на некоторое снижение в прошлом году производства этого рода грибов. После рекордных 146,2 тысячи тонн в 2023 году урожай сократился в прошлом на 4 процента, до 140,9 тысячи тонн. В целом показатель вырос в России в 10 раз за семь лет.

В январе-июле страна экспортировала свыше четырех тысяч тонн шампиньонов общей стоимостью более 5,5 миллиона долларов. Около двух третей (68 процентов) поставок пришлось на Белоруссию. В топ-3 стран-импортеров этого вида российской продукции также входят Казахстан (11 процентов) и Грузия (7 процентов).

Ранее стало известно, что Россия в первом полугодии резко нарастила поставки водки за рубеж.

