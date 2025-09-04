Россия
20:46, 4 сентября 2025Россия

Российский генерал-лейтенант назвал наиболее вероятную замену Зеленскому

Алаудинов назвал Залужного наиболее вероятной заменой Зеленскому
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал бывшего главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ), посла республики в Великобритании Валерия Залужного наиболее вероятной заменой Владимиру Зеленскому на посту президента. Свое мнение российский генерал-лейтенант выразил в беседе с NEWS.ru.

Алаудинов подчеркнул, что считает Залужного «более здравомыслящим» в сравнении с нынешним украинским лидером. По его словам, бывший экс-главком ВСУ прекрасно понимает, что нынешними ресурсами и в текущем состоянии Украина не сможет победить Россию. «Каковы бы ни были его речи в предвыборной кампании, при любом раскладе, мне кажется, он будет пытаться решить этот вопрос так, чтобы, во-первых, угодить [президенту США Дональду] Трампу. Ну и во-вторых, конечно, чтобы закрыть вот этот кейс нынешней войны», — считает генерал-лейтенант.

Алаудинов добавил, что даже, если бы Залужный хотел войны против России, он понимает, что Украине нужно время для наращивания сил и пересмотра тактики. «При любом раскладе он бы пытался заключить временный какой-то мир, — сказал офицер. — Поэтому мы должны четко понимать: либо мы додавливаем [Украину] и побеждаем, либо мы, как говорится, имеем в скором времени новый конфликт. И не только этот».

Ранее политолог Андрей Суздальцев в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что Валерий Залужный на данный момент нереалистичный кандидат на пост президента Украины. Он пояснил, что Зеленский «вытягивает огромные деньги из Запада, и не только на войну, но и на бюджетников». Шумиха вокруг экс-главкома ВСУ абсурдна, так как нынешнему украинскому лидеру Запад все еще доверяет.

