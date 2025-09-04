Российский студент попал под следствие после армрестлинга на физкультуре

В Саратове осудят студента, сломавшего оппоненту руку во время армрестлинга

По данным канала, 11 ноября 2023 года во время занятий по физкультуре в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Чернышевского студенты Михаил Н. и Владислав Б. решили посоревноваться за столом для армрестлинга. Во время поединка Михаил Н. сломал оппоненту руку.

После этого пострадавший написал заявление в полицию и было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В ходе расследования его несколько раз закрывали и снова возобновляли. Через некоторое время статью ужесточили и изменили на умышленное причинение вреда. Максимальное наказание по ней предусматривает до восьми лет заключения.

Защита обвиняемого настаивает, что травма произошла из-за несчастного случая, участники соревнования не использовали защиту и неправильно поставили руки.

