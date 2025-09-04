Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:43, 4 сентября 2025Силовые структуры

Российский студент попал под следствие после армрестлинга на физкультуре

В Саратове осудят студента, сломавшего оппоненту руку во время армрестлинга
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Михаил Новоярчиков

Михаил Новоярчиков. Кадр: sarinform.ru

В Саратове осудят студента, сломавшего оппоненту руку во время армрестлинга. Об этом сообщает Baza вTelegram-канале.

По данным канала, 11 ноября 2023 года во время занятий по физкультуре в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Чернышевского студенты Михаил Н. и Владислав Б. решили посоревноваться за столом для армрестлинга. Во время поединка Михаил Н. сломал оппоненту руку.

После этого пострадавший написал заявление в полицию и было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В ходе расследования его несколько раз закрывали и снова возобновляли. Через некоторое время статью ужесточили и изменили на умышленное причинение вреда. Максимальное наказание по ней предусматривает до восьми лет заключения.

Защита обвиняемого настаивает, что травма произошла из-за несчастного случая, участники соревнования не использовали защиту и неправильно поставили руки.

Ранее сообщалось, что трехмесячного ребенка избили в российском регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опасный вирус подкосил десятки российских туристов в Турции. Симптомы — сильная рвота и высокая температура

    В США захотели лишить Россию доступа к ресурсам Антарктики

    В России признали отсутствие сроков строительства «Силы Сибири-2»

    Названо имя новой Лары Крофт

    В МИД России назвали условия по гарантиям безопасности Украине

    Путин рассказал о запасах угля в России почти на тысячу лет

    Стало известно о завещавшем Неймару миллиард долларов бизнесмене

    В России оценили вероятность урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем

    Раскрыты предложения Германии по Украине

    На острове Русский забурлит жизнь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости