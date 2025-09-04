Рубио резко высказался об ООН одной фразой

Рубио заявил, что его не волнует реакция ООН на уничтожение лодки с наркотиками

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его не волнует реакция ООН на уничтожение моторной лодки с наркотиками в Карибском море. Об этом сообщает РИА Новости.

«Якобы Венесуэла не вовлечена в наркотрафик, потому что так говорит ООН. Меня не волнует, что говорит ООН. ООН не знает, о чем говорит», — сказал он.

Рубио напомнил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинен коллегией присяжных в Нью-Йорке, и уточнил, что власти США считают его «беглецом от правосудия».

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли удар по перевозившему наркотики кораблю из Венесуэлы. По его словам, корабль был выведен из строя.