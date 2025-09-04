Мир
Рютте сделал резкое заявление в адрес России

Рютте: Россия якобы не имеет права голоса по вопросу отправки войск на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Россия не имеет права голоса в вопросе размещения иностранного контингента на территории Украины в качестве возможной гарантии безопасности для Киева после окончания конфликта, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Его слова приводит Le Monde.

«Почему нас должно интересовать мнение России об иностранных войсках на Украине? Это суверенное государство. Россия не имеет к этому никакого отношения», — резко высказался генсек.

По мнению Рютте, если Украина хочет, чтобы на территории страны были силы, которые будут «гарантировать ей безопасность, то это только ее дело», и никто другой не может принимать решение по этому вопросу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности. Однако он подчеркнул, что безопасность одного государства не может обеспечиваться за счет безопасности другого.

