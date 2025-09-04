Шуфутинский исполнил песню «Третье сентября» только один раз

Михаил Шуфутинский исполнил песню «Третье сентября» в Кремле только один раз

Российский артист Михаил Шуфутинский исполнил песню «Третье сентября» на сцене большого кремлевского дворца в Москве только один раз. Об этом сообщает РИА Новости.

В прошлом году артист спел свой хит трижды, в том числе в компании коллег — композиторов Игоря Крутого и Игоря Николаева.

Ранее стало известно, что Шуфутинский исполнит культовую песню «Третье сентября» на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Выступление артиста пройдет в качестве закрытия товарищеского матча между сборными России и Иордании 4 сентября.

До этого стало известно, что Михаил Шуфутинский попал в базу сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).