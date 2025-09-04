Силовые структуры
Следствие закрыло дело о даче взяток против российского миллиардера

Дело IT-предпринимателя Мацоцкого закрыли за его непричастностью к преступлению
Марина Совина
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Уголовное дело о взятке в отношении IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого было закрыто в связи с его непричастностью к преступлению. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дело в отношении Мацоцкого прекратили в связи с его непричастностью к инкриминируемому преступлению», — заявил источник.

В 2022 году Мацоцкий занял 18 место в списке IT-миллиардеров России с IT-активами на 14,53 миллиарда рублей. Он является сооснователем компании IBS и холдинга «ГС-Инвест». Мацоцкий стал фигурантом уголовного дела о даче взятки в особо крупном размере. Его объявили в международный розыск.

Сейчас Мацоцкий не имеет никакого отношения к холдингу «ГС Инвест»: еще в марте 2023 года он продал свои 47 процентов акций менеджменту холдинга. Сейчас Мацоцкий полностью удалился от дел.

