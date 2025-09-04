Солист «Братьев Грим» перестал общаться с братом из-за наркотиков и причастности к ЛГБТ

Mash: Солист «Братьев Грим» Борис пристрастился к наркотикам и уехал из России

Солист группы «Братья Грим» Константин Бурдаев призвал организаторов концертов не ассоциировать его с братом-близнецом Борисом. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на директора музыканта.

Сообщается, что причиной разлада между братьями стала политическая позиция Бориса, а также употребление им запрещенных веществ и причастность к ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). По словам директора вокалиста группы, на данный момент Борис проживает в Грузии.

Известно, что отношения музыкантов испортились еще в 2009 году, несмотря на родственные связи. Директор Константина Бурдаева уточнил, что коллектив распался из-за поведения Бориса, который мог выйти на сцену пьяным, употреблял наркотики и вступал в связь с мужчинами. С 2025-го Константин получил права на группу и попросил объявлять его на сцене как «солист "Братьев Грим"» или «Константин Грим», чтобы избежать ассоциаций с Борисом.

Ранее воссоединившаяся группа «Тату» объявила о выходе новых песен и подготовке к мировому гастрольному туру.