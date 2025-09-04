Экономика
13:22, 4 сентября 2025

Спрогнозировано начало работы карт «Мир» еще в одной азиатской стране

Эксперт Демченко: Карты «Мир» заработают в Таиланде в ближайшее время
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Карты платежной системы «Мир» должны заработать в Таиланде в самое ближайшее время, рассказал на ВЭФ-2025 глава Российско-Таиландского делового совета Иван Демченко. Об этом сообщает Shot.

Как уточнил эксперт, сейчас в соответствующем направлении ведется активная работа с банками страны. «Таиланд — это такая точка притяжения наших граждан, поскольку почти два миллиона наших сограждан посещают эту страну ежегодно», — ранее отмечал Демченко в беседе с ТАСС.

Таким образом, спрогнозирован скорый запуск карт «Мир» еще в одном азиатском государстве. Ожидается также, что одноименная платежная система до конца года начнет обслуживание на всей территории Ирана.

