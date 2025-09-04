Экономика
16:21, 4 сентября 2025

Стало известно о постоянном снижении средней максимальной ставки по вкладам

ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях опустилась до 15,7 %
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, данные о которой Центробанк (ЦБ) РФ публикует по итогам каждой декады, то есть трижды в месяц, постоянно снижается с января 2025 года. Как стало известно из актуальной информации, размещенной на сайте регулятора, показатель сократился в конце августа в 23-й раз подряд, упав с 15,85 до 15,7 процента.

Таким образом, даже если Центробанк на следующей неделе, как ожидают многие эксперты, опустит ключевую ставку с 18 до 16 процентов годовых, ее размер все равно будет превышать средний максимум ставки, доступный клиентам ведущих российских кредитных организаций.

Опустившись в начале марта ниже уровня ключевой ставки (до 20,85 процента при «ключе» в 21 процент), средняя ставка больше не поднималась выше отметки и, несмотря на то что ЦБ уже дважды снизил показатель, доведя его на прошлой неделе до 18 процентов годовых, наращивает отрыв.

При определении средней максимальной ставки по каждому банку ЦБ учитывает максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При этом регулятор не берет в расчет ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями.

