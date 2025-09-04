Россия
15:02, 4 сентября 2025Россия

Стало известно о смерти не дождавшегося выплаты за участие в СВО россиянина

В Омской области двоих детей оставили без выплат за не вернувшегося с СВО отца
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Омской области участник специальной военной операции (СВО) на Украине не дождался единовременной выплаты за заключение контракта, в ноябре 2024 года мужчины не стало. Об этом стало известно после разбирательства прокуратуры, сообщается на сайте ведомства.

Двоих детей россиянина также оставили без выплат после смерти отца на фронте.

Уточняется, что прокуратура направила в суд исковое заявление о признании за детьми права на получение единовременной денежной выплаты, которое военнослужащему должны были перечислить за заключение контракта с Минобороны. Речь идет о региональной выплате, предусмотренной указом губернатора Омской области. Сейчас иск находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области новобранцу СВО перечислили в 12 раз меньше обещанной выплаты за заключение контракта. Деньги он получил после вмешательства прокуратуры.

