Аналитик Юшков: «Сила Сибири-2» будет сдерживать новые СПГ-проекты

Строительство трубопровода «Сила Сибири — 2» усилит конкуренцию между другими проектами по сжиженному природному газу (СПГ), что пугает инвесторов, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. О возможном эффекте он сообщил «Ленте.ру».

Ранее Bloomberg написал о том, что «Сила Сибири — 2» перевернет мировой рынок СПГ «с ног на голову» и может помешать планам Вашингтона стать лидирующим поставщиком энергоресурсов в мире.

По мнению аналитика, издание слегка эпатирует, публикуя подобные заявления. «"Сила Сибири — 2" — это 50 миллиардов кубов. 50 миллиардов кубов — это примерно два крупных каких-то завода СПГ либо три стандартных СПГ-завода, то есть это не прям такие гигантские какие-то объемы, хотя, конечно, это много, это заметно даже для мирового рынка. Но тем не менее говорить о том, что это убьет десятки СПГ-проектов и они станут ненужными, не стоит», — поделился Юшков.

Когда выходят новости о подписании бумаг по строительству «Силы Сибири — 2», это пугает инвесторов, которые рассматривают возможность вложиться в строительство новых СПГ-заводов где бы то ни было, указал эксперт.

Они видят, что на рынок выйдет такой газопровод с объемом 50 миллиардов кубов, а это значит, что все другие СПГ-проекты будут активно конкурировать, и это может привести к снижению цен, а значит, не факт, что ты вернешь свои инвестиции, если сейчас выложишь миллиарды долларов в строительство СПГ-завода Игорь Юшков аналитик

«Не то что с ног на голову перевернет — объемы американского СПГ, катарского, австралийского никуда не денутся. Реализация "Силы Сибири — 2" будет сдерживающим фактором для определенного количества СПГ-проектов новых, инвестиционные решения по которым еще не приняты, реализация которых планировалась к середине 30-х годов, потому что "Сила Сибири — 2" тоже выйдет на проектную мощность только к середине 30-х годов», — объяснил аналитик.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что подписание в Китае меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» — это окончательное разрушение западноевропейской блокады России.

