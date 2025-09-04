Туристка описала русских девушек в Латинской Америке словами «как айфон в деревне»

Путешествия
Путешествующая по миру россиянка Марина Ершова описала, как на самом деле жители стран Латинской Америки относятся к русским девушкам. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По мнению тревел-блогерши, жительницы России, приезжающие в Центральную Америку, кажутся для местных экзотичными из-за белой кожи. «Для местных девушек мы как айфон в деревне. Светлые глаза, манера одеваться, походка. Они реально думают: "Вау, это богиня спустилась с небес, чтобы попить кофе в моей стране"», — отметила Ершова.

Девушка рассказала, что мексиканки редко бреют подмышки и ноги, поэтому стиль русских красавиц нравится жителям латиноамериканских стран. «Наша женщина всегда умеет показать, что она королева. Даже если на счете три доллара, а в сумке — только чеки, мы все равно подадим это так, что рядом мужчина почувствует себя героем голливудского фильма», — подчеркнула туристка.

Также в этих странах бытует мнение, что русская девушка — лучшая жена. А образование, начитанность и ум выделяют россиянок на фоне латиноамериканок. «Бонус: "Там, то есть за границей, тебя будут больше ценить" — это правда. Не потому, что ты лучше других, а потому, что ты другая. Здесь это работает в плюс», — пришла к выводу путешественница.

Ранее путешествующая по миру россиянка Ершова развеяла мифы о русских девушках за границей. Автор публикации опровергла идею, что за рубежом соотечественницам просто найти «настоящего мужика с кошельком».

