Итальянский модель Джорджо Армани умер в возрасте 91 года

Легендарный итальянский модельер и один из богатейших людей страны Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщили в компании Armani.

Предпринимателя не стало в четверг, 4 сентября. Причина его смерти не раскрывается, однако уточняется, что Армани тихо ушел из жизни в окружении близких.

Неутомимый, он работал до последних дней, посвящая себя компании, коллекциям. (…) На протяжении многих лет Джорджо Армани создавал видение, которое распространилось от моды на каждый аспект жизни, предвосхищая времена с экстраординарной ясностью и конкретностью компания Armani

Модельер заболел несколько недель назад

Газета Corriere della Sera отмечает, что несколько недель назад у основателя Armani обнаружили легочную инфекцию. Так, причиной смерти дизайнера могли стать последствия коронавируса.

Фото: Rolf Rick / DPA / Globallookpress.com

Похоронная часовня дизайнера в Милане будет открыта для желающих проститься 6-7 сентября, с 9:00 до 18:00. Сами похороны пройдут в непубличном формате.

Дизайнер контролировал каждую деталь своей коллекции и каждый аспект бизнеса, от рекламы до укладки волос моделей

Армани трижды посещал Россию и посвятил ей несколько ароматов

В России известный дизайнер был три раза. Он приезжал в страну в поддержку своего бренда. Самый первый визит совершил в 2001 году, приехав в столицу на открытие своего бутика. Второй раз он приехал в город в 2009-м, а последний — в 2016-м.

Армани начал карьеру в роли оформителя витрин и закупщика в миланском универмаге. В 41 год он основал культовый модный дом Giorgio Armani. По сей день он считается одним из самых известный брендов в мире

Также известно, что он посвятил России два парфюмерных аромата: Vert Malachite и Rouge Malachite. Они стали первыми в линии Terres Précieuses, которую модельер посвятил своим путешествиям. На такие названия Армани вдохновил малахит, который ему подарили в качестве талисмана во время одного из визитов в страну. «О, я отлично помню ту поездку! Москва превзошла все мои ожидания. Она оказалась куда более величественной, чем я мог себе представить», — отзывался он о своих поездках, отмечая также, что столица РФ с каждым его приездом все больше развивалась, а местные жители начинали интересоваться модой и ценить благородную сдержанность.

Фото: www.imago-images.de / Globallookpress.com

Российский рынок он называл очень важным, отмечая, что здесь много особых клиентов, способных поистине разделять его видение стиля и образа жизни. Тем не менее,в 2022 компания объявила о приостановке своей деятельности в РФ.

Армани вошел в пятерку самых богатых жителей Италии

Армани являлся одним из богатейших людей Италии (в 2025 году занял 4-е место).

В 11,6 миллиарда долларов журнал Forbes оценивал состояние Джорджо Армани

По миру открыты сотни магазинов компании Armani — всего около 500 единиц. При этом в них представлены несколько брендов, одежда которых ориентирована на разные слои общества: Armani Privé — высокая мода, Giorgio Armani — основной бренд готовой одежды, Emporio Armani — ориентирован на более молодую аудиторию, а Armani Exchange является брендом для массового рынка.

Также его бизнес включает несколько отелей и десятки ресторанов.