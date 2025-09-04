Силовые структуры
18:18, 4 сентября 2025Силовые структуры

Установлены виновные в ракетном ударе по Курской области

В РФ заочно осуждены полковники ВСУ Булацик и Карпуша за удар по Курской области
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В РФ заочно осуждены полковники Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Булацик и Ростислав Карпуша за удар по Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Они признаны виновными по статье 205 («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего причинение смерти человеку») УК РФ.

Как установил суд, 20 ноября 2024 года по приказам Булацика и Карпуши подчиненные им военнослужащие нанесли комбинированный удар 11 оперативно-тактическими ракетами «ATACMS» и четырьмя крылатыми ракетами авиационного базирования «Storm Shadow» по месту дислокации российских военных в Курской области. В результате некоторые военнослужащие получили ранения, несовместимые с жизнью.

Полковники объявлены в международный розыск. В отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд согласился с позицией гособвинителя и заочно приговорил каждого из них к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что командира бригады ВСУ заочно осудили за удар по российскому аэропорту.

