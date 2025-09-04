Экономика
00:46, 5 сентября 2025Экономика

В Афганистане произошло новое мощное землетрясение

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Unsplash

В Афганистане произошло новое мощное землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По данным специалистов, подземные толчки были зафиксированы вечером в четверг, 4 сентября, на глубине около десяти километров. Эпицентр располагался в 41 километре на северо-восток от Джелалабада, где проживает порядка 200 тысяч человек. Сведений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что разрушительное землетрясение в Афганистане магнитудой 6, произошедшее в ночь на 1 сентября, унесло жизни более 2,2 тысячи человек.

    Все новости