EMSC: В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Афганистане произошло новое мощное землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По данным специалистов, подземные толчки были зафиксированы вечером в четверг, 4 сентября, на глубине около десяти километров. Эпицентр располагался в 41 километре на северо-восток от Джелалабада, где проживает порядка 200 тысяч человек. Сведений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что разрушительное землетрясение в Афганистане магнитудой 6, произошедшее в ночь на 1 сентября, унесло жизни более 2,2 тысячи человек.