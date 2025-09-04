Мир
В Европе прокомментировали отправку войск на Украину

El Pais: Коалиция желающих не может добиться позиции США по Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Frank Molter / dpa / Global Look Press

«Коалиция желающих» оказалась в тупике в вопросе об отправке войск на Украину, так как не смогла добиться конкретной позиции США. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на немецкого дипломата.

«Это змея, кусающая свой хвост», — подчеркнул он.

Издание уточнило, что предстоящая встреча президента Украины Владимира Зеленского с европейскими партнерами, среди прочего, будет направлена на то, чтобы выяснить, примет ли политик какие-либо гарантии безопасности.

Французский источник сообщил, что Киев и власти европейских государств якобы достигли значительного прогресса в обсуждении мер по поддержке, однако все еще ждут «зеленый свет» со стороны Вашингтона.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что США займут «другую позицию» в отношении России в случае отсутствия прогресса по конфликту на Украине.

    В Европе прокомментировали отправку войск на Украину

