El Pais: Коалиция желающих не может добиться позиции США по Украине

«Коалиция желающих» оказалась в тупике в вопросе об отправке войск на Украину, так как не смогла добиться конкретной позиции США. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на немецкого дипломата.

«Это змея, кусающая свой хвост», — подчеркнул он.

Издание уточнило, что предстоящая встреча президента Украины Владимира Зеленского с европейскими партнерами, среди прочего, будет направлена на то, чтобы выяснить, примет ли политик какие-либо гарантии безопасности.

Французский источник сообщил, что Киев и власти европейских государств якобы достигли значительного прогресса в обсуждении мер по поддержке, однако все еще ждут «зеленый свет» со стороны Вашингтона.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что США займут «другую позицию» в отношении России в случае отсутствия прогресса по конфликту на Украине.