В Германии перед выборами умерли более десятка кандидатов

Bild: В Германии перед выборами скончались 16 кандидатов

Не менее 16 кандидатов от разных партий умерли перед началом выборов в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, которые пройдут 14 сентября. Об этом сообщает газета Bild.

«Первые новости о скончавшихся местных политиках вызвали переполох по всей Германии, породив в интернете несколько теорий заговора (...) Однако расследование, проведенное вместе с полицией, показало, что все они умерли естественной смертью. Директор по выборам земли Северный Рейн-Вестфалия Моника Виссманн сообщает, что ей известно о 16 смертях кандидатов», — передает издание.