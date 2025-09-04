Мир
23:43, 4 сентября 2025Мир

В Германии раскрыли планы по переброске 800 тысяч солдат НАТО

Independent: Германия разрабатывает план переброски 800 тысяч солдат НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Pixabay

Германия разрабатывает операцию под названием Deutschland, которая предусматривает транзит до 800 тысяч военнослужащих НАТО в течение 48 часов, развертывание 200 тысяч единиц техники, а также использование всей транспортной и энергетической инфраструктуры страны. Об этом пишет Independent.

Главным элементом плана является создание системы противовоздушной обороны (ПВО) Sky Shield над западными регионами Украины. Для этого планируется задействовать до 120 боевых самолетов и разместить мобильные зенитные комплексы в Польше, Словакии и Румынии.

Особое внимание уделяется укреплению Финляндии, которая после вступления в НАТО активно усиливает границу с Россией и располагает значительным вооружением: 700 гаубиц, 700 минометов, 100 реактивных систем залпового огня и 280 тысяч резервистов.

Однако, по мнению западных аналитиков, даже с учетом контингентов быстрого реагирования, Европа не располагает достаточными силами для самостоятельного ведения конфликта с Россией.

Ранее стало известно, что штаб командования сухопутных войск НАТО начал работу вблизи границы с Россией.

