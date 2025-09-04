Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:34, 4 сентября 2025Мир

В Италии оценили вероятность отправки войск на Украину

Премьер Мелони заявила о неготовности Италии отправлять войска на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на конференции «коалиции желающих» представила предложение о механизме коллективной защиты Украины по образцу статьи 5 устава НАТО и высказалась об отправке войск на Украину. Ее слова приводит РИА Новости.

Мелони приняла участие во встрече в видеоформате. Она оценила вероятность отправки войск на Украину и заявила о неготовности страны к таким действиям.

«Подтвердив неготовность Италии отправлять войска на Украину, президент Мелони продемонстрировала открытость к поддержке потенциального прекращения огня посредством инициатив по мониторингу и обучению за пределами Украины», — подчеркнули в сообщении правительственного дворца Киджи.

Встреча «коалиции желающих» прошла в Париже. Стало известно, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф покинул мероприятие, на котором обсуждалась отправка войск на Украину, через 45 минут после его начала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дальнобойные ракеты для Зеленского и разногласия по отправке войск на Украину. Как прошла встреча «коалиции желающих» в Париже?

    Украинец отобрал у военкома пистолет и открыл стрельбу

    Бывший аналитик ЦРУ указал на тревожную деталь в решениях Евросоюза по Украине

    Тарасова оценила высказывания Рудковской о Тутберидзе и Плющенко

    В Италии оценили вероятность отправки войск на Украину

    Эпидемиолог заявил о масштабной вспышке холеры в Турции

    Во Франции изучат появление плакатов в память о советских воинах

    Стало известно о планах Германии значительно увеличить военную помощь Украине

    В России студента отправили в колонию на четверть века за подготовку теракта

    Ефремов сыграет Николая II

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости