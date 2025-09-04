В Италии оценили вероятность отправки войск на Украину

Премьер Мелони заявила о неготовности Италии отправлять войска на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на конференции «коалиции желающих» представила предложение о механизме коллективной защиты Украины по образцу статьи 5 устава НАТО и высказалась об отправке войск на Украину. Ее слова приводит РИА Новости.

Мелони приняла участие во встрече в видеоформате. Она оценила вероятность отправки войск на Украину и заявила о неготовности страны к таким действиям.

«Подтвердив неготовность Италии отправлять войска на Украину, президент Мелони продемонстрировала открытость к поддержке потенциального прекращения огня посредством инициатив по мониторингу и обучению за пределами Украины», — подчеркнули в сообщении правительственного дворца Киджи.

Встреча «коалиции желающих» прошла в Париже. Стало известно, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф покинул мероприятие, на котором обсуждалась отправка войск на Украину, через 45 минут после его начала.