В Канаде заявили о готовности США поддержать гарантии безопасности Украине

Офис премьера Канады Карни: США готовы поддержать гарантии для Украины

В офисе премьер-министра Канады Марка Карни заявили, что США готовы поддержать усилия по предоставлению гарантий безопасности Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам удаленного участия во встрече «коалиции желающих» Карни подтвердил готовность «развертывать прямую и масштабируемую военную помощь» Украине якобы для прекращения огня и установления прочного мира.

«Коалиция обсудила варианты предоставления гарантий безопасности Украине. Премьер-министр Карни вместе с другими членами коалиции, приветствовал готовность Соединенных Штатов поддержать эти усилия», — сообщили в пресс-службе главы правительства.

Встреча «коалиции желающих» прошла в Париже. Стало известно, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф покинул мероприятие, на котором обсуждалась отправка войск на Украину, через 45 минут после его начала.