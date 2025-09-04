Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:47, 4 сентября 2025Мир

В МИД ответили на «истеричное» заявление Каллас

Дипломат Масленников назвал заявление Каллас о миропорядке истеричным
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что встреча президента России Владимира Путина, председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине стала вызовом для мирового порядка, носит истеричный характер. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, передает РИА Новости.

«Для нее вызов миропорядку, основанному на правилах, — это любая международная встреча без участия Евросоюза, судя по всему. Подобное заявление носит уже немного истеричный характер. Думаю, что его даже не стоит рассматривать иначе», — сказал дипломат.

Ранее глава Европейской дипслужбы Кая Каллас заявила, что встреча мировых лидеров в Пекине стала вызовом для мирового порядка.

До этого президент США Дональд Трамп в соцсетях обвинил Китай, Северную Корею и Россию в «планировании заговора» против США.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Придется решать задачи военным путем». Путин высказался о невозможности закончить конфликт на Украине мирно

    Названа главная причина отказа США от торговой сделки с Индией

    Иностранцы массово устремились в один регион России

    Бузова обратилась к Криду после скандального концерта в «Лужниках»

    Рублю спрогнозировали резкое ослабление к доллару

    Стали известны цели ночных ударов по Украине

    Аналитик высказался о влиянии «Силы Сибири-2» на мировой рынок СПГ

    Пентагон захотел сдавать часть военной базы в аренду

    Сроки доставки «Союза-5» в Казахстан уточнили

    Путин посетил филиал Национального центра «Россия» во Владивостоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости