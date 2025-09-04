В МИД ответили на «истеричное» заявление Каллас

Дипломат Масленников назвал заявление Каллас о миропорядке истеричным

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что встреча президента России Владимира Путина, председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине стала вызовом для мирового порядка, носит истеричный характер. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, передает РИА Новости.

«Для нее вызов миропорядку, основанному на правилах, — это любая международная встреча без участия Евросоюза, судя по всему. Подобное заявление носит уже немного истеричный характер. Думаю, что его даже не стоит рассматривать иначе», — сказал дипломат.

Ранее глава Европейской дипслужбы Кая Каллас заявила, что встреча мировых лидеров в Пекине стала вызовом для мирового порядка.

До этого президент США Дональд Трамп в соцсетях обвинил Китай, Северную Корею и Россию в «планировании заговора» против США.