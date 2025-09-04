В МИД России заявили о нехватке у Украины средств на восстановление страны

Захарова: Из-за коррупции на Украине не хватит активов для ее восстановления

На Украине не хватит средств для восстановления страны из-за укоренившихся коррупции и воровства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«С учетом коррупции и укоренившегося на Украине воровства никаких активов не хватит, чтобы восстановить страну. У них даже помощь гуманитарная и военная, которая приходит, разворовывается», — объяснила дипломат.

Захарова обратила внимание, что страны Запада уже сейчас не могут получить отчет Киева по поставкам.