Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:56, 4 сентября 2025Бывший СССР

В МИД России заявили о нехватке у Украины средств на восстановление страны

Захарова: Из-за коррупции на Украине не хватит активов для ее восстановления
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

На Украине не хватит средств для восстановления страны из-за укоренившихся коррупции и воровства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«С учетом коррупции и укоренившегося на Украине воровства никаких активов не хватит, чтобы восстановить страну. У них даже помощь гуманитарная и военная, которая приходит, разворовывается», — объяснила дипломат.

Захарова обратила внимание, что страны Запада уже сейчас не могут получить отчет Киева по поставкам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил «корейский сценарий» для Украины

    Россиянин описал Гондурас словами «никто русофобских лозунгов не орет»

    Банк России попросили скупать валюту для падения курса рубля

    Роскачество выявило несоответствие ряда брендов спагетти ГОСТу

    Реакция Путина на ультиматум Евросоюза поразила Китай

    В МИД России заявили о нехватке у Украины средств на восстановление страны

    Захарова высмеяла «сбой GPS» на самолете фон дер Ляйен

    В российском регионе разбился легкомоторный самолет

    Бывший губернатор Фургал потерял два арестованных автомобиля

    Женщинам назвали пять распространенных ошибок во время секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости