В Минэкономразвития назвали введение Китаем безвизового режима неожиданным шагом

Юлия Мискевич
Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Введение безвизового режима Китаем для России было неожиданным шагом. Об этом рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев в беседе с РИА Новости.

По словам чиновника, пока ответные зеркальные меры не рассматриваются. Помимо этого, Кондратьев подчеркнул, что пока Россия в ответ не отменила визы для граждан Китая.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о взаимной отмене виз для граждан Китая. По ее словам, в настоящее время вопрос находится на стадии проработки.

До этого сообщалось, что с 15 сентября россияне смогут летать в КНР без визы. Пробный безвизовый период будет действовать в течение года.

