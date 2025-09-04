Мир
12:38, 4 сентября 2025Мир

В Минобороны Британии рассказали о подготовке к отправке войск на Украину

Поллард: Британия готовится к отправке своих войск на Украину в случае мира
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Великобритания готовится к возможной отправке своих войск на Украину в случае заключения мирного соглашения. Об этом заявил заместитель министра обороны Люк Поллард в интервью The Mirror.

«Сейчас мы на этапе, когда мы могли бы развернуть войска, если бы наступил мир... Поэтому, когда мир наступит, а я надеюсь, что он наступит, мы будем готовы оказать Украине всестороннюю поддержку для его сохранения», — сказал замглавы британского Минобороны.

При этом Поллард отметил, что нынешнее правительство Британии значительно продвинулось в решении кадрового кризиса в вооруженных силах. «Мы живем в более опасные времена. И поэтому нам необходимо набирать и удерживать больше талантливых людей», — добавил он.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что «коалиция желающих» раскололась на три части из-за вопроса отправки войск на Украину. По данным издания, в первую группу входят страны, выступающие за размещение войск. К ней относится Великобритания. Вторая группа, в которой состоит Италия, выступает против отправки контингента. К третьей группе относятся колеблющиеся страны, такие как Германия.

