В Москве пройдет «Ночь выборов--2025. Новые горизонты»

В Москве 14 сентября состоится XI «Ночь выборов-2025. Новые горизонты». Мероприятие пройдет с 18:00 до 00:00 в центре столицы, онлайн-трансляция будет доступна по всему миру.

В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему событию. С 12 по 14 сентября почти 55 миллионов избирателей определят судьбу 46 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Организаторы Всероссийского онлайн-марафона сообщили, что программа будет насыщенной и пройдет в новых форматах.

Председатель оргкомитета «Ночи выборов» Алена Август отметила, что проект задуман как демонстрация того, что выборы в России связаны с людьми и их будущим. По ее словам, мероприятие станет ярким событием с новыми форматами.

Единый день голосования-2025 рассматривается как важный этап перед выборами депутатов Государственной думы в 2026 году. Конкуренция партий и программ, цифровизация избирательного процесса и защита от информационных атак из-за рубежа — эти факторы, по мнению экспертов, формируют уникальность российской электоральной системы.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Фирдус Алиев заявил, что социальные проекты становятся частью избирательных кампаний. «Социальные проекты, как сущность и отражение интересов жителей регионов, помогают решать самые разнообразные задачи и при этом смотреть в будущее, опираясь на ценности. В январе у нас стартовал Конкурс социальных архитекторов, он собрал более 900 заявок за сутки. Это тренд, который важно учитывать. Об этом подробнее поговорим с экспертами на площадке "Ночи выборов"», — сказал президент Российской ассоциации политических консультантов Фирдус Алиев.

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко подчеркнул, что выборы 2025 года проходят в условиях настоящей конкуренции, в отличие от кампаний в некоторых других странах. Он привел примеры Болгарии и Румынии, где, по его словам, партии и кандидаты сталкиваются с ограничениями и арестами. По его словам, в России социологические опросы показывают реальную борьбу за второе место между КПРФ, ЛДПР, «Справедливой Россией — За правду» и партией «Новые люди».

Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова заявила, что российская система выборов является мировой моделью цифровизации и прозрачности. Она подчеркнула, что общественное наблюдение остается ключевым инструментом в противодействии фейкам. «Наша страна на передовой цифровизации выборов. ДЭГ проходит в 24 регионах, отдельно ведется подготовка наблюдателей за ДЭГ. "Мобильный избиратель", многодневное голосование — всё создано для удобства граждан», — сказала исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова.

Федеральный координатор этой же ассоциации Алексей Песков добавил, что система наблюдения в России гарантирует прозрачность процедур, включая доступ к камерам на избирательных участках, чего, по его словам, нет в западных странах.

Выборы охватят 81 регион, включая двадцать губернаторских кампаний и одиннадцать региональных парламентов. Впервые почти 1400 участников специальной военной операции зарегистрированы кандидатами. Число заявок на дистанционное электронное голосование продолжает расти, а в девяти регионах предусмотрены дополнительные формы голосования для обеспечения безопасности.

Отдельной темой «Ночи выборов» станет международное сравнение. Эксперты представят рейтинг эффективности зарубежных избирательных систем на круглом столе «Выборы в России и за рубежом». Будет рассмотрено и противостояние информационным атакам, а также роль участников специальной военной операции в политическом процессе.

Организаторы подчеркивают, что «Ночь выборов-2025» призвана показать открытость и технологичность избирательной системы России в условиях внешних вызовов.

