Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:23, 4 сентября 2025Бывший СССР

В Раде раскрыли несколько версий убийства Парубия

Дубинский: Убийства Портнова и Парубия организованы СБУ по поручению Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Одной из версий убийств экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия и бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова является политический заказ украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский.

«Третья [версия] — убийство и Портнова, и Парубия организовано СБУ по поручению Зеленского», — написал он.

В качестве других вариантов во властных кабинетах Украины также рассматривается личный мотив убийцы и причастность тех, кто ответственен за ликвидацию Портнова. «Почерк убийства Парубия полностью соответствует почерку убийства Портнова», — пояснил Дубинский.

Об уничтожении экс-спикера Верховной Рады стало известно 30 августа. Ранее, утром 21 мая, испанские правоохранители сообщили об убийстве бывшего советника Януковича.

