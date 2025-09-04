Моя страна
В России нашли регион с самыми долгоживущими людьми

Ингушетия стала лидером рейтинга по продолжительности жизни в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Ингушетия стала лидером в рейтинге регионов России с высокой продолжительностью жизни. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов со ссылкой на данные Росстата.

Ожидаемая продолжительность жизни в регионе составляет 78,34 года. По словам Калиматова, этот показатель удалось достичь благодаря многим факторам. Так, 37 процентов жителей республики полностью придерживается принципов здорового образа жизни. Кроме того, в регионе развивается система здравоохранения: открываются новые специализированные отделения, регулярно проводится диспансеризация, растет качество медицинских услуг.

«Наряду с этим у нас успешно действуют социальные программы поддержки пожилых людей, функционирует Дом отдыха для старшего поколения, где они получают внимание и заботу», — рассказал глава региона.

Ранее главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Инна Решетова рассказала, что через 10 лет продолжительность жизни россиян составит в среднем 81 год, что примерно на шесть-семь лет больше, чем в 2025 году.

