Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:27, 1 сентября 2025Забота о себе

Россиянам назвали продолжительность жизни в стране через 10 лет

Главный врач Решетова: Через 10 лет продолжительность жизни составит 81 год
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Через 10 лет продолжительность жизни россиян составит в среднем 81 год, что примерно на шесть-семь лет больше, чем в 2025 году. Об этом рассказала главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Инна Решетова в беседе с «Газетой.Ru».

Решетова отметила, что сегодня продолжительность жизни в России составляет 73-74 года, при этом мужчины живут в среднем 68 лет, женщины — 78. По ее словам, с 2000 года этот показатель в стране постепенно растет, но бывают и периоды спада. Так, в 2020 году из-за пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни сократилась до 69-70, но с 2022 года вновь стала увеличиваться. «Небольшие падения в некоторые года могут быть, но если брать десятилетний период, то мы все равно видим тенденцию к увеличению», — заявила эксперт.

Ожидаемой продолжительностью жизни к 2035 году лет она назвала 81 год, а к 2050 году — 83–84 года.

Материалы по теме:
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022
«Вышел на улицу — и умер» Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Вышел на улицу — и умер»Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
18 октября 2020

Ранее кардиолог, аритмолог и реабилитолог Мария Чайковская назвала помогающие дожить до 100 лет привычки. По ее словам, долгожители редко ходят в спортзал, но зато много двигаются в повседневной жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    При посадке самолета Урсулы фон дер Ляйен произошел сбой системы навигации. Что ответили в Кремле в ответ на обвинения России?

    Одна модель сумки стала модной у мужчин

    Биржевые цены на бензин в России ускорили рост

    Европейская страна заявила о готовности возобновить выдачу виз россиянам

    Зеленский примет участие во встрече лидеров ЕС в Париже

    Кнайсль указала на понимание Трампом одной вещи после встречи с Путиным

    Предложение стран ШОС реформировать ООН оценили

    Учения с военными США начались у границы России

    Стало известно о состоянии выброшенного матерью в унитаз новорожденного в Москве

    В России запретили производить три вида пластиковой упаковки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости