Россиянам назвали продолжительность жизни в стране через 10 лет

Главный врач Решетова: Через 10 лет продолжительность жизни составит 81 год

Через 10 лет продолжительность жизни россиян составит в среднем 81 год, что примерно на шесть-семь лет больше, чем в 2025 году. Об этом рассказала главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Инна Решетова в беседе с «Газетой.Ru».

Решетова отметила, что сегодня продолжительность жизни в России составляет 73-74 года, при этом мужчины живут в среднем 68 лет, женщины — 78. По ее словам, с 2000 года этот показатель в стране постепенно растет, но бывают и периоды спада. Так, в 2020 году из-за пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни сократилась до 69-70, но с 2022 года вновь стала увеличиваться. «Небольшие падения в некоторые года могут быть, но если брать десятилетний период, то мы все равно видим тенденцию к увеличению», — заявила эксперт.

Ожидаемой продолжительностью жизни к 2035 году лет она назвала 81 год, а к 2050 году — 83–84 года.

Ранее кардиолог, аритмолог и реабилитолог Мария Чайковская назвала помогающие дожить до 100 лет привычки. По ее словам, долгожители редко ходят в спортзал, но зато много двигаются в повседневной жизни.