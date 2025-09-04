В России отреагировали на слова Зеленского о вариантах завершения конфликта

Депутат Швыткин: Россию интересует только устранение причин украинского кризиса

Россия выступает за устранение первопричин украинского кризиса, больше никакие сценарии для завершения конфликта не рассматриваются, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что при урегулировании украинского конфликта возможны любые варианты, в том числе «корейский сценарий». Такое развитие событий допустил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Point.

«Устранение первопричины украинского кризиса — это главный сценарий, который должен быть предопределен в рамках переговорного процесса. Помимо территорий, есть куча других вопросов, первопричин, которые должны быть устранены», — подчеркнул Швыткин.

Депутат отметил, что для мирного соглашения важен нейтральный статус Украины, сокращение украинской армии, недопущение ее вооружения, прекращение геноцида русскоязычного населения и другие важные вопросы. Именно их решение и является главным сценарием при решении украинского кризиса, указал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина может добиться процветания по примеру Южной Кореи, которая не подписала «настоящий мирный договор» с КНДР.