В России отреагировали на слова Зеленского о вариантах завершения конфликта

Россия выступает за устранение первопричин украинского кризиса, больше никакие сценарии для завершения конфликта не рассматриваются, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».
Ранее сообщалось, что при урегулировании украинского конфликта возможны любые варианты, в том числе «корейский сценарий». Такое развитие событий допустил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Point.
«Устранение первопричины украинского кризиса — это главный сценарий, который должен быть предопределен в рамках переговорного процесса. Помимо территорий, есть куча других вопросов, первопричин, которые должны быть устранены», — подчеркнул Швыткин.
Депутат отметил, что для мирного соглашения важен нейтральный статус Украины, сокращение украинской армии, недопущение ее вооружения, прекращение геноцида русскоязычного населения и другие важные вопросы. Именно их решение и является главным сценарием при решении украинского кризиса, указал он.
Ранее Зеленский заявил, что Украина может добиться процветания по примеру Южной Кореи, которая не подписала «настоящий мирный договор» с КНДР.