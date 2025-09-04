Россия
В России отреагировали на слова Зеленского о вариантах завершения конфликта

Депутат Швыткин: Россию интересует только устранение причин украинского кризиса
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия выступает за устранение первопричин украинского кризиса, больше никакие сценарии для завершения конфликта не рассматриваются, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что при урегулировании украинского конфликта возможны любые варианты, в том числе «корейский сценарий». Такое развитие событий допустил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Point.

«Устранение первопричины украинского кризиса — это главный сценарий, который должен быть предопределен в рамках переговорного процесса. Помимо территорий, есть куча других вопросов, первопричин, которые должны быть устранены», — подчеркнул Швыткин.

Депутат отметил, что для мирного соглашения важен нейтральный статус Украины, сокращение украинской армии, недопущение ее вооружения, прекращение геноцида русскоязычного населения и другие важные вопросы. Именно их решение и является главным сценарием при решении украинского кризиса, указал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина может добиться процветания по примеру Южной Кореи, которая не подписала «настоящий мирный договор» с КНДР.

