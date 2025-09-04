Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:08, 4 сентября 2025Россия

В России торговец закрасил мешавший его палатке пешеходный переход и попал на видео

В Ставрополе мужчина закрасил пешеходный переход, его сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Ставрополе владелец фруктовой палатки закрасил мешавший торговле пешеходный переход и попал на видео. Ролик опубликовало издание Stavropol.Media в Telegram.

На кадрах видно, как двое мужчин замазывают переход черной краской или гудроном. Рядом стоят палатка и «Жигули» с частью еще не разложенного по прилавкам груза — фруктов.

В администрации города изданию рассказали, что в курсе происходящего и уже выясняют все обстоятельства случившегося. Также был опубликован снимок, на котором к владельцу палатки приехал полицейский автомобиль. К этому времени переход уже был полностью закрашен, палатка накрыта тентом и готова к торговле.

Ранее в Екатеринбурге мигрант сломал спину пешеходу, которого он не пропустил на дороге. Получив замечание, иностранец вышел из машины и набросился на пешехода. Как видно на кадрах, снятых уличной камерой наблюдения, автомобилист попытался применить к прохожему борцовский прием.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Погибших бойцов СВО оживляют в нейросетях. Кто и за сколько продает вдовам и матерям иллюзию прощания?

    Россиянин сжег дотла машину нового возлюбленного своей бывшей

    Россиянин развелся с женой и пригрозил расчленить ее и расфасовать по пакетам

    Десятки россиян подхватили опасный вирус на пляжах Турции

    МИД России рассказал о злоключениях Запада в отношении российских пенсионеров

    Появились подробности о потерпевшем крушение в российском регионе самолете

    В СВР раскрыли план Мерца по передаче Украине дальнобойного оружия

    Российская разведка сообщила об одержимости Мерца одной идеей

    Дегтярев рассказал о новом лимите на легионеров в РПЛ

    Племянник Галкина покинул Россию после начала СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости