В России торговец закрасил мешавший его палатке пешеходный переход и попал на видео

В Ставрополе мужчина закрасил пешеходный переход, его сняли на видео

В Ставрополе владелец фруктовой палатки закрасил мешавший торговле пешеходный переход и попал на видео. Ролик опубликовало издание Stavropol.Media в Telegram.

На кадрах видно, как двое мужчин замазывают переход черной краской или гудроном. Рядом стоят палатка и «Жигули» с частью еще не разложенного по прилавкам груза — фруктов.

В администрации города изданию рассказали, что в курсе происходящего и уже выясняют все обстоятельства случившегося. Также был опубликован снимок, на котором к владельцу палатки приехал полицейский автомобиль. К этому времени переход уже был полностью закрашен, палатка накрыта тентом и готова к торговле.

