16:02, 4 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о ключевых пунктах новой архитектуры безопасности

Депутат Чепа: Архитектура безопасности должна быть общей для всей Европы
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Новая архитектура безопасности должна учитывать интересы и России, и Украины, и Европы в целом, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Безопасность России основательно разрушалась, когда планировалось вступление Украины в НАТО, когда альянс продвигался на Восток. Мы неоднократно об этом заявляли, — напомнил депутат. — А безопасность Украины без учета нашей — пустая, она никому не нужна и никто не станет рассматривать ее всерьез. Потому что она не рабочая».

Архитектура безопасности в новом формате, по словам Чепы, должна гарантировать безопасность в Европе в целом. Этому, как он отметил, противоречат заявления о необходимости усиления НАТО и необходимости продолжения милитаризации.

«Необходимость милитаризации диктует падающая экономика Европы: такой подход позволит обеспечить заказами военно-промышленный комплекс. Но попытки создать такую конструкцию будут только вынуждать Россию принимать новые адекватные меры. А это гонка вооружений и эскалация напряженности в Европе. Так что архитектура безопасности должна объединять и Украину, и Россию, и Европу в целом», — заключил политик.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украина должна согласиться с любой архитектурой безопасности, которую ей предложат. Он также подчеркнул, что Россия также должна будет «чувствовать себя комфортно» при новой архитектуре безопасности.

