В сети оценили внешность 19-летней дочери Хита Леджера на новых фото

Внешность дочери австралийского актера Хита Леджера и американской актрисы Мишель Уильямс Матильды Уильямс на новых фото оценили в сети. Соответствующий материал публикует Page Six.

19-летнюю наследницу артистов запечатлели на улице в Нью-Йорке. Она попала в объектив в облегающем черном топе с тонкими бретелями и П-образным вырезом и широкой расклешенной юбке из денима ниже колена и красных балетках. Девушка распустила волосы и надела и цепочку с кулоном.

«Она толстая», «Стоп, она просто не анорексична», «Похожа на мать, а не на отца», «А я больше вижу отца», «Она его копия. Такая милая», — заявили юзеры.

В августе 22-летняя дочь актеров Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа Кэрис Зета Дуглас поделилась снимками в бикини.