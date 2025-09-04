Интернет и СМИ
12:01, 4 сентября 2025Интернет и СМИ

В США захотели лишить Россию доступа к ресурсам Антарктики

NI: США должны лишить Россию доступа к ресурсам в Антарктике
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Россия и Китай могут завладеть природными ресурсами в Антарктике, чего не могут допустить в США. Такое мнение выразило издание The National Interest (NI).

В материале отмечается, что Россия обнаружила в море Антарктиды крупное месторождение нефти. NI подчеркнуло, что за обнаруженные природные ресурсы разгорится борьба между разными государствами. The National Interest добавил, что регион может стать очагом геополитической напряженности.

В частности, Россия и Китай усилят свое присутствие в регионе. В статье подчеркнули, что на этот факт обязаны среагировать Соединенные Штаты и Великобритания, отправляя в Антарктику больше исследовательских миссий или развивая инфраструктуру.

