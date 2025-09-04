Организаторы акции в память о советских солдатах в Париже объяснили ее цель

Организаторы мероприятия, во время которого в центре Парижа разместили плакаты в память о советских воинах, сообщили РИА Новости, что не удивлены вниманию со стороны прокуратуры.

Один из организаторов, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что они узнали о заинтересованности прокуратуры к их акции, но относятся к этому спокойно.

Он подчеркнул, что цель мероприятия не заключалась в нарушении закона или провокации, а была направлена на сохранение исторической памяти и уважения к тем, кто боролся с нацизмом. По его словам, помнить об этом — обязанность любой цивилизованной страны.

По его мнению, выражение «Благодарите советского солдата» не представляет собой современный политический лозунг, а служит напоминанием о прошлом и выражением уважения к памяти погибших.

«Мы провели эту акцию, потому что считаем важным напоминать людям об истории и о той цене, которую заплатили советские солдаты, чтобы освободить Европу от фашизма», — заявил один из организаторов.

Ранее бывший президент Франции Николя Саркози раскритиковал заявления нынешнего президента страны Эммануэля Макрона о якобы российской угрозе. «Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия», — подчеркнул политик. Он также признал, что Киев «уже не сможет победить» в конфликте с Москвой, но в будущем Украина «может потерять еще больше».