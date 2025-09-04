Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:27, 4 сентября 2025Мир

Во Франции изучат появление плакатов в память о советских воинах

Организаторы акции в память о советских солдатах в Париже объяснили ее цель
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Организаторы мероприятия, во время которого в центре Парижа разместили плакаты в память о советских воинах, сообщили РИА Новости, что не удивлены вниманию со стороны прокуратуры.

Один из организаторов, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что они узнали о заинтересованности прокуратуры к их акции, но относятся к этому спокойно.

Он подчеркнул, что цель мероприятия не заключалась в нарушении закона или провокации, а была направлена на сохранение исторической памяти и уважения к тем, кто боролся с нацизмом. По его словам, помнить об этом — обязанность любой цивилизованной страны.

По его мнению, выражение «Благодарите советского солдата» не представляет собой современный политический лозунг, а служит напоминанием о прошлом и выражением уважения к памяти погибших.

«Мы провели эту акцию, потому что считаем важным напоминать людям об истории и о той цене, которую заплатили советские солдаты, чтобы освободить Европу от фашизма», — заявил один из организаторов.

Ранее бывший президент Франции Николя Саркози раскритиковал заявления нынешнего президента страны Эммануэля Макрона о якобы российской угрозе. «Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия», — подчеркнул политик. Он также признал, что Киев «уже не сможет победить» в конфликте с Москвой, но в будущем Украина «может потерять еще больше».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дальнобойные ракеты для Зеленского и разногласия по отправке войск на Украину. Как прошла встреча «коалиции желающих» в Париже?

    Украинец отобрал у военкома пистолет и открыл стрельбу

    Бывший аналитик ЦРУ указал на тревожную деталь в решениях Евросоюза по Украине

    Тарасова оценила высказывания Рудковской о Тутберидзе и Плющенко

    В Италии оценили вероятность отправки войск на Украину

    Эпидемиолог заявил о масштабной вспышке холеры в Турции

    Во Франции изучат появление плакатов в память о советских воинах

    Стало известно о планах Германии значительно увеличить военную помощь Украине

    В России студента отправили в колонию на четверть века за подготовку теракта

    Ефремов сыграет Николая II

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости