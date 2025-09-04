Бывший СССР
13:57, 4 сентября 2025

Военный назвал важную задачу Российской армии на Украине

Военный эксперт Дандыкин: Россия должна уничтожать запасы топлива противника
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fotokon / Shutterstock / Fotodom  

Одна из главных задач российских военных в зоне украинского конфликта — уничтожать запасы топлива противника, чтобы технике не на чем было ездить, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Россия уничтожает много техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Но то, что мы уничтожаем, им быстро компенсируют. Кроме того, противник тоже работает и так же уничтожает нашу технику беспилотниками. Поэтому, на мой взгляд, главное для нас сейчас — уничтожать все, что связано с топливом. В том числе, в портах Одессы. Чтобы технике просто не на чем было ездить», — сказал Дандыкин.

Он также призвал не питать иллюзий относительно дефицита техники и вооружений у ВСУ. Военный подчеркнул, что, несмотря на эффективную работу российских дроноводов, у противника все еще остается достаточно техники для ведения боевых действий.

«Действительно, танков и прочего появляется все меньше. Но пока не критично. Сейчас же у ВСУ сохраняется возможность сосредотачивать технику на определенных направлениях. Определенные проблемы могут проявиться только к концу года», — считает военный эксперт.

Ранее сообщалось, что ВСУ столкнулись с нехваткой техники из-за атак российских беспилотников. Это значительно затрудняет украинскую логистику и представляет серьезную угрозу для ВСУ.

