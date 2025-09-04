Forbes: ВСУ сталкиваются с нехваткой техники из-за атак российских беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с нехваткой техники из-за атак российских беспилотников. Об этом сообщил журналист Давид Кириченко в статье для Forbes.

«В результате постоянных атак российских беспилотников Украина сталкивается с нехваткой грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, многие из которых уничтожаются во время доставок припасов и эвакуации», — написал Кириченко.

Журналист также отметил работу российского подразделения беспилотников «Рубикон», которое, по его словам, значительно затрудняет украинскую логистику и представляет серьезную угрозу для ВСУ.

Ранее западное агентство Bloomberg заявило о необходимости территориальных уступок со стороны Украины. По мнению СМИ, Киеву необходимо отказаться от претензий на Донецкую и Луганскую народные республики, если он хочет заключить мир с Москвой.