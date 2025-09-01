Интернет и СМИ
На Западе заявили о необходимости территориальных уступок со стороны Украины

Bloomberg: Украине придется отказаться от претензий на ДНР и ЛНР ради мира
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Украине необходимо отказаться от претензий на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), если она хочет заключить мир с Москвой. Такое мнение выразило агентство Bloomberg.

«Почти все теперь понимают, чего не было год назад, что им (Киевуприм. «Ленты.ру») придется уступить [бывшие] восточные территории страны ради мира», — говорится в публикации.

Западное издание также заявило, что Российская армия активно продвигается вглубь Украины. Кроме того, подчеркнул Bloomberg, на Украине не верят, что Запад поможет им в конфликте с Россией.

Ранее издание Steigan оценило характер наступления армии России в зоне спецоперации. По данным журналистов, Вооруженные силы России (ВС РФ) значительно ускорили его темпы.

До этого британская газета The Telegraph назвала мрачными перспективы обороны Вооруженными силами Украины (ВСУ) Красноармейска. Издание сочло, что переход города под контроль ВС РФ стал вопросом времени.

