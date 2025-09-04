Захарова: Запад лишил Украину государственности и перешел к геноциду ее народа

Коллективный Запад лишил Украину истинной государственности и перешел к геноциду ее народа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Russia Today (RT).

По ее словам, при истинной демократии и государственности недрами Украины должны управлять не западные компании, а граждане страны.

«К сожалению, именно в этом Запад Украине и отказал, перейдя, как мне кажется (...) буквально к геноциду украинского народа, наращивая поставки смертоносного вооружения на территорию этой страны и заявляя о необходимости ещё большей милитаризации под сурдинку, под разговоры о неких гарантиях безопасности», — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Украина превратилась в донора почвы, органов и редкоземельных металлов для Великобритании.