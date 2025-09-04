Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:13, 4 сентября 2025Мир

Захарова заявила о проводимом Западом геноциде народа Украины

Захарова: Запад лишил Украину государственности и перешел к геноциду ее народа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Коллективный Запад лишил Украину истинной государственности и перешел к геноциду ее народа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Russia Today (RT).

По ее словам, при истинной демократии и государственности недрами Украины должны управлять не западные компании, а граждане страны.

«К сожалению, именно в этом Запад Украине и отказал, перейдя, как мне кажется (...) буквально к геноциду украинского народа, наращивая поставки смертоносного вооружения на территорию этой страны и заявляя о необходимости ещё большей милитаризации под сурдинку, под разговоры о неких гарантиях безопасности», — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Украина превратилась в донора почвы, органов и редкоземельных металлов для Великобритании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Художник из Омска пропал после песчаной бури на фестивале в США. Его нашли мертвым в луже крови во время сожжения огромного чучела

    Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ

    Битцевский маньяк пожаловался на потерю времени в колонии

    Захарова заявила о проводимом Западом геноциде народа Украины

    Москвичам пообещали неклассическое бабье лето

    Переехавший в один из самых опасных городов мира мужчина рассказал о жизни в нем

    Женщина нашла скелет пропавшего три года назад мужа в выгребной яме

    Блогершу раскритиковали в сети из-за откровенного наряда на свадьбу подруги

    На Украине назвали угрозы Зеленского после саммита ШОС бессмысленными

    В Британии назвали Украине способ вернуть потерянные территории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости